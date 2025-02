video suggerito

Chi sono Cristian Mauri e Paolo Bellazzi, i due escursionisti dispersi sul monte Grignetta Cristian Mauri e Paolo Bellazzi, classe 1976, 49 anni, brianzoli. Escursionisti e amici con la stessa passione per la montagna. Ecco chi sono i due escursionisti dispersi da sabato 8 febbraio, sul monte Grignetta.

A cura di Giulia Ghirardi

Cristian Mauri e Paolo Bellazzi sono i due escursionisti brianzoli che risultano essere dispersi dal pomeriggio di sabato 8 febbraio, sul monte Grigna meridionale, conosciuto anche come Grignetta, nel Lecchese, dove si erano recati per un'escursione.

Secondo quanto ricostruito sino a questo momento, l'ipotesi è che i due abbiano lasciato l'auto ai Piani dei Resinelli per imboccare il sentiero della Cresta Cermenati con l'obiettivo di raggiungere e piedi la cima della montagna. L'allarme della scomparsa è stato lanciato la sera stessa di sabato, quando i due 50enni non sarebbero rientrati dall'escursione come previsto.

Le operazioni di ricerca sono ancora in corso. Al lavoro ci sono diverse squadre del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino. L'ultimo aggiornamento sul caso risale a questa mattina quando i vigili del fuoco hanno comunicato di essere riusciti a geolocalizzare uno dei telefonini degli escursionisti grazie all'utilizzo dei droni. Il cellulare si troverebbe nel canalone Caimi, uno dei canaloni del monte Grignetta su cui i due 50enni si erano recati due giorni fa.

Cristian Mauri

“Una persona dolcissima, solare, attivissima”, lo descrivono gli amici di una vita che lo aspettano. Cristian Mauri, classe 1976, 49 anni, brianzolo. Sportivo, skyrunner e con un grande amore per la montagna dove si reca spesso per git ed escursioni. È volontario dell'associazioneMadeSport che organizzata Corsa dei Campanili e socio del gruppo podistico Time 4 run. Cristian è sposato con Elisa e la coppia ha un figlio di 11 anni, Riccardo.

Paolo Bellazzi

Anche lui classe 1976, 49 anni, brianzolo. Paolo Bellazzi abita a Cambiago, in provincia di Monza e Brianza. Anche lui, come l'amico, sportivo e runner, innamorato della montagna. Lui e Paolo Bellazzi sono colleghi, operai nella stessa azienda, ma soprattutto amici con la stessa passione per la montagna e la vita all'aria aperta.