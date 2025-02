Ritrovati i corpi senza vita di Cristian Mauri e Paolo Bellazzi, i due amici escursionisti dispersi in Grignetta

video suggerito

Le ricerche dei corpi di Cristian Mauro e Paolo Bellazzi

Sono stati individuati i corpi senza vita di Cristian Mauri e Paolo Bellazzi, i due escursionisti dispersi da sabato 8 febbraio in Grignetta (Lecco). Il ritrovamento sarebbe avvenuto circa a metà del canalone Caimi, dove si erano concentrate le ricerche nelle ultime ore, in seguito al rilevamento del segnale di uno dei loro telefoni cellulari in quella zona.

Stando a quanto ricostruito finora, i due amici 50enni erano arrivati all'alba in auto ai Piani dei Resinelli e poi sarebbero partiti a piedi con l'obiettivo di raggiungere a piedi la cima della montagna. Mauri e Bellazzi, però, non sono rientrati in serata, e per questo motivo è scattato l'allarme. Giorni e giorni di ricerche, finite tragicamente nel pomeriggio di oggi.

La base operativa dei vigili del fuoco sul Grigna meridionale

Chi era Cristian Mauri

“Una persona dolcissima, solare, attivissima”, l'hanno descritto gli amici di una vita. Cristian Mauri, classe 1976, 49 anni, brianzolo. Sportivo, skyrunner e con un grande amore per la montagna dove si reca spesso per git ed escursioni. Era volontario dell'associazione MadeSport e socio del gruppo podistico Time 4 run. Cristian era sposato e aveva un figlio di 11 anni.

Chi era Paolo Bellazzi

Anche lui classe 1976, 49 anni, brianzolo, Paolo Bellazzi abitava a Cambiago (Monza e Brianza). Era collega di Cristian, operaio come lui nella stessa azienda: i due erano da tempo amici, uniti dalla passione per lo sport, la montagna e la vita all'aria aperta.