Chi erano le vittime dell’incidente in moto in Svizzera: Roberta e Roberto erano sposati da un mese Le vittime del drammatico incidente tra moto e due macchine avvenuto al passo del Bernina in Svizzera Roberta Brognoli e Roberto Comelli, erano sposati da un mese.

A cura di Giorgia Venturini

Roberta Brognoli e Roberto Comelli, le due vittime bresciane dell’incidente in Svizzera

Si chiamano Roberta Brognoli e Roberto Comelli le vittime del drammatico incidente tra moto e due macchine avvenuto al passo del Bernina in Svizzera. Roberta e Roberto erano marito e moglie di 57 e di 52 anni: si erano sposati da appena un mese e vivano a Sarezzo, il paese bresciano dove sono cresciuti entrambi. Ora tutto il paese è in lutto.

L'incidente lo scorso lunedì

L'incidente è avvenuto lunedì 8 agosto nel pomeriggio: marito e moglie erano in sella alla loro moto quando sono stati travolti da un due auto. Cosa sia successo nei particolari è ancora tutto da capire: la polizia cerca i testimoni anche per individuare eventuali responsabilità. Per questo infatti la polizia ha diffuso un comunicato in rete per cercare qualcuno che ha assistito all'incidente e può svelare particolari utili per la dinamica. Sul posto sono intervenuti dopo pochi minuti i soccorsi: i medici non hanno potuto far nulla per rianimare la coppia. Marito e moglie sono morti sul colpo.

Il ricordo degli amici sui social

Lo scorso 10 luglio la coppia aveva postato sui social le foto del loro viaggio di nozze. In questi giorni invece voleva trascorrere qualche giorno in montagna. Fino a lunedì quando sono stati vittime del tragico incidente. Ora sui social non mancano i messaggi di cordoglio. Un'amica di Roberto Comelli scrive: "Ciao amico mio, sei stato una persona veramente speciale, tu che hai saputo aiutarmi nei momenti più difficili della mia vita. Non lo dimenticherò mai. Nonostante le nostre vite abbiamo preso una strada diversa, tu che eri la persona più buona della terra. Tu sei uno di quei pochi amici che rispetterò ogni giorno e terrò nel cuore finché non ci ritroveremo per quel aperitivo che ci eravamo promessi (dovevi presentarmi tua moglie). La vita purtroppo è stata cattiva con te. Mi dispiace tanto non poterti più seguire nei tuoi viaggi e avventure mi mancherà tanto. Una cosa riesce a trattenermi da tanta tristezza: il pensiero che te ne sei andato con la tua cara moglie, insieme, il destino ha voluto così, non sarai solo! Mancherai!"