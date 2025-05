video suggerito

Chi era Walter Sala, il ciclista morto dopo essere stato urtato da un'auto a La Valletta Brianza Si chiamava Walter Sala, l'uomo di 66 anni che è stato urtato da un'automobile mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Il 66enne è morto sul colpo.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Nella giornata di ieri, domenica 11 maggio, un uomo di 66 anni è stato urtato da un'automobile mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. La vittima si chiamava Walter Sala ed era residente ad Agrate Brianza, comune che si trova in provincia di Monza e Brianza. Ieri mattina stava percorrendo la strada provinciale Sp 52.

A un certo punto, è stato toccato da un'automobile, una Lancia Ypsilon nera che arrivava dalla direzione opposta ed era guidata da una donna di 25 anni. Il mezzo l'ha colpito frontalmente. L'uomo è caduto rovinosamente a terra. Sono stati chiamati subito i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza che è arrivata da Merate, un'automedica arrivata da Lecco e un elicottero decollato da Bergamo.

Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimarlo, l'uomo è morto sul colpo: troppo gravi le ferite riportate. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. In questo modo si potranno accertare eventuali responsabilità. Nelle prossime ore quindi si potranno avere maggiori aggiornamenti al riguardo. La 25enne è stata trovata illesa e in stato di choc.