Chi era Teresa Stabile, la 55enne uccisa a coltellate dal marito Vincenzo Gerardi sotto casa a Samarate Si chiamava Teresa Stabile e aveva 55 anni la donna che ieri sera, poco prima delle 19:00 è stata aggredita dal marito sotto la sua casa di Samarate (Varese). La coppia aveva due figli grandi e pare fosse in fase di separazione.

Si chiamava Teresa Stabile e aveva 55 anni la donna che ieri sera è morta dopo essere stata accoltellata sotto casa sua a Samarate, in provincia di Varese. Per l'omicidio è stato fermato il marito 57enne Vincenzo Gerardi. Dalle prime ricostruzioni sembra che la coppia avesse due figli maggiorenni e fosse in fase di separazione.

L'aggressione è avvenuta poco prima delle 19:00 di ieri, mercoledì 16 aprile, sotto l'abitazione della donna in via San Giovanni Bosco. L'uomo avrebbe aspettato la moglie sotto casa mentre lei tornava dal lavoro e l'avrebbe colpita con un coltello da cucina mentre scendeva dalla sua auto. Successivamente Gerardi si sarebbe allontanato a piedi dal luogo del delitto. Arrivati sul posto, i Carabinieri della compagnia di Busto Arsizio e del reparto operativo di Varese hanno rintracciato il 57enne all'altezza di via Torino, con ancora in mano il coltello, e l'hanno bloccato utilizzando un taser. L'uomo è stato arrestato e portato in caserma per l'interrogatorio con il pubblico ministero di turno a Busto Arsizio, Ciro Caramore.

Nel frattempo sul luogo dell'accaduto sono arrivati anche i sanitari del 118, che hanno trovato la donna in gravissime condizioni, in arresto cardiaco, e hanno deciso di trasferirla al pronto soccorso dell'ospedale di Legnano. Stabile, tuttavia, è morta poco dopo l'arrivo nella struttura sanitaria, nonostante i tentativi di rianimazione.