Chi era Sofia Pozzi, la 23enne di Vedano al Lambro annegata mentre era in vacanza nelle Marche

Sofia Pozzi, la 23enne annegata mentre era in vacanza con gli amici sulla riviera del Conero, era nata a Sesto San Giovanni ma viveva a Vedano al Lambro (Monza). Studiava design e collaborava con una società sportiva. Il Comune di Vedano ha proclamato lutto cittadino per la giornata dei funerali.

Sofia Pozzi (Foto: Instagram)

Si chiamava Sofia Pozzi e viveva a Vedano al Lambro, in provincia di Monza e Brianza, la ragazza di 23 anni annegata giovedì mentre faceva il bagno a Sirolo, nel parco del Conero, nelle Marche. Pozzi era nata a Sesto San Giovanni, studiava design e da qualche anno collaborava con la società sportiva G.S. Vedano. Per lunedì 8 settembre, giorno dei funerali che saranno celebrati nella chiesa parrocchiale, il Comune di Vedano ha proclamato una giornata di lutto cittadino.

L'incidente è avvenuto attorno alle 13:00 di giovedì 28 agosto. Pozzi si trovava in vacanza con gli amici sulla riviera del Conero e quella mattina erano andati sulla scogliera dei Lavi a Sirolo. La 23enne si è tuffata in mare ed è annegata. Secondo quanto ricostruito dalla Capitaneria di Porto che ha condotto le indagini, non avrebbe urtato contro scogli o rocce. É più probabile, invece, che inavvertitamente abbia bevuto e che abbia avuto difficoltà in acqua, non essendo una nuotatrice esperta.

"La notizia ha profondamente colpito l’intera comunità di Vedano al Lambro – ha scritto in un comunicato il sindaco Marco Merlini – suscitando commozione e cordoglio per la perdita di una giovane vita, amata e stimata da chi ha avuto modo di conoscerla. Appare doveroso, in questo momento di immenso dolore, esprimere la vicinanza dell'intera collettività alla famiglia Pozzi, stringendoci a loro con affetto e rispetto. Le esequie di Sofia si svolgeranno lunedì 1 settembre 2025 alle 10, e volendo interpretare il comune sentimento di solidarietà e partecipazione della cittadinanza, il sindaco dispone la proclamazione del lutto cittadino per l'intera giornata di lunedì, in segno di rispetto e condivisione del dolore della comunità".