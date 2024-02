Chi erano Simone e Nicholas Combi, le giovani vittime dell’incidente in auto a Lecco Simone Combi e Nicholas Combi sono i due ragazzi di 21 e 22 anni morti questa notte in un incidente stradale vicino a Lecco: in coma il terzo giovane a bordo dell’auto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Sono Simone Combi e Nicholas Combi le due giovanissime vittime dell'incidente questa notte a Civate, in provincia di Lecco. Per loro i medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso sul posto: troppo gravi le ferite riportate dall'impatto con l'auto. Da quello che si apprende ora su cosa sia accaduto, l'auto con a bordo i due ragazzi (di 21 e 22 anni) e un loro amico di 22 anni è finita fuori strada mentre era impegnata in una curva dell'uscita dalla Statale 36, direzione sud, nei pressi della località Caviate. Simone e Nicholas sono morti sul colpo, mentre il loro amico si trova in ospedale in coma in gravissime condizioni.

Chi erano i due ragazzi morti nell'incidente a Lecco

Tutta la Valsassina ora piange i due ragazzi. Simone abitava a Cassina Valsassina e Nicholas Combi a Maggio, frazione di Cremeno. Qui i due giovani e le loro famiglie sono molto conosciute anche perché sono paesi di pochi abitanti: tutte e due le comunità si stringono attorno alle due famiglie. Si attende il via libera per poter celebrare i funerali, intanto si spero che il terzo giovane riesca a salvarsi.

A ricordare le due vittime è anche il Calcio Lecco che con un messaggio social scrive: "Sono mancati all’affetto dei loro cari troppo prematuramente e dei tanti amici con cui hanno condiviso la passione per i colori blucelesti. Tutta la famiglia Calcio Lecco si unisce al dolore dei familiari e amici dei ragazzi Simone Combi e Nicholas Combi, scomparsi questa notte in un tragico incidente".

La dinamica dell'incidente nella notte

Ora le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di capire cosa sia successo. Stando a una prima ricostruzione della dinamica dell'incidente, i giovani stavano uscendo dalla superstrada 36 sul lungolago in località Civate vicino alla discoteca Orsa Maggiore quando chi era alla guida ha perso il controllo dell'auto durante la curva ed è andata fuori strada. La macchina si è ribaltata più volte provocando così la morte sul colpo di Simone e Nicholas Combi. Il terzo ragazzo invece durante l'impatto è stato sbalzato all'esterno della macchina: quando i sanitari sono arrivati sul posto lo hanno trasportato con la massima urgenza in ospedale purtroppo però già in coma. Qui lotta tra la vita e la morte. La tragedia è avvenuta verso le 2.30 della scorsa notte. Restano ancora sconosciute le cause che hanno portato i ragazzi a uscite fuori strada. Sembra certo però che non siano altre auto coinvolte nell'incidente.