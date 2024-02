Auto finisce fuori strada e si ribalta nella notte a Lecco: muoiono due giovani di 21 e 22 anni Due giovani di 21 e 22 anni hanno perso la vita in un incidente in auto attorno alle 2.30 dopo l’uscita dalla Statale 36, direzione sud, nei pressi della località Caviate. Un terzo ragazzo di 22 anni si trova in gravissime condizioni in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Tragedia nella notte sul lungolago di Lecco. Due giovani di 21 e 22 anni hanno perso la vita in un incidente in auto. Stando alla ricostruzione di quanto accaduto lo schianto è avvenuto attorno alle 2.30 dopo l'uscita dalla Statale 36, direzione sud, nei pressi della località Caviate. Sull'esatta dinamica sono al lavoro le forze dell'ordine. Non sembrano però esserci dubbi che l'auto si sia ribaltata più volte uscendo fuori strada. Restano ancora sconosciute le cause dell'incidente.

Subito i residenti della zona e gli altri automobilisti hanno allertati i soccorsi. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118: i medici non hanno potuto far nulla per i due ventenni. Anche un terzo giovane di 22 anni è rimasto coinvolto nell'incidente: è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Manzoni di Lecco dove si trova ricoverato in condizioni gravissime. Il ragazzo era anche lui a bordo dell'auto che si è ribaltata: è l'unico sopravvissuto all'impatto.

Allertati anche i vigili del fuoco che sono stati fondamentali per estrarre i giovani dall'auto. Non risulterebbero altre vetture coinvolte nell'incidente. Le forze dell'ordine hanno provveduto a fare tutti i rilievi del caso: così come i successivi accertamenti saranno fondamentali per capire con precisione la dinamica.