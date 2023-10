Chi era Sergio Gatti, il motociclista travolto da un’auto che ha invaso la sua corsia nel Bresciano Il 58enne di Nave, in provincia di Brescia, è rimasto vittima di un incidente stradale a Lavenone, comune della Valsabbia. Stava viaggiando in sella alla sua moto quando è stato travolto da un’auto che ha invaso la sua corsia di marcia.

A cura di Fabio Pellaco

Sergio Gatti

Si chiamava Sergio Gatti l'uomo di 58 anni morto il 22 ottobre in un incidente stradale a Lavenone, in provincia di Brescia, mentre era a bordo della sua moto. È stato travolto da un'automobilista che avrebbe perso il controllo del veicolo invadendo la corsia di marcia opposta. Lascia la moglie e la figlia 28enne.

L'incidente mortale domenica mattina nel Bresciano

L'incidente è avvenuto nella mattinata di domenica in via Nazionale, la strada che attraversa il comune della Valsabbia. Intorno alle 10, il 58enne stava percorrendo la statale 237 del Caffaro in sella alla sua moto, una Suzuki 1000. Improvvisamente è stato travolto da un'Alfa Romeo che viaggiava nella direzione opposta.

Il 30enne alla guida dell'auto avrebbe perso il controllo del veicolo in curva e ha travolto il motociclista. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato l'automobilista a invadere la corsia opposta: gli agenti della Polizia Locale dovranno accertare se sulla carreggiata ci fosse una perdita di olio o carburante oppure se lo sbandamento sia stato causato dell'asfalto bagnato dopo le piogge della nottata.

Inutili i soccorsi prontamente giunti sul posto, Gatti è stato sbalzato a terra ed è morto sul colpo a causa delle ferite riportate, nonostante indossasse il casco integrale e la tuta da moto. Sotto shock il conducente dell'auto che è stato sottoposto ai test per alcol e droga ed è risultato negativo a entrambi.

Sergio Gatti lavorava come idraulico a Nave

Gatti lascia la moglie e una figlia di 28 anni. Era residente a Nave dove lavorava come idraulico nell'attività di famiglia, gestita insieme al fratello Claudio che lo ha ricordato con un post su Facebook: "Oggi purtroppo ho perso un fratello che adesso farà Idraulico lassù. Ciao Grande Fratello Sergio".

La salma è stata trasferita in obitorio a disposizione dell'autorità giudiziaria che dovrà concedere il nulla osta per i funerali e la sepoltura.