Un’auto invade la sua corsia e lo travolge nel Bresciano: morto un motociclista di 58 anni A Lavenone (Brescia) un motociclista è morto dopo essere stato travolto da un’auto. Da una prima ricostruzione, pare che l’automobilista abbia perso il controllo della vettura invadendo la corsia dove viaggiava il 58enne.

A cura di Enrico Spaccini

L’incidente a Lavenone (foto da Facebook – U.Vallini)

Un 58enne è morto questa mattina, domenica 22 ottobre, in seguito a un incidente stradale lungo la provinciale 237 del Caffaro, nel territorio comunale di Lavenone (in provincia di Brescia, in località Pozza). Da una prima ricostruzione, pare che l'uomo stesse viaggiando a bordo della sua moto quando un'auto ha invaso la sua corsia travolgendolo. Il motociclista è morto all'impatto, mentre l'automobilista è stato trasportato in ospedale per alcune lesioni riportate. Sul caso stanno indagando la polizia stradale di Salò e la locale di Valle Sabbia.

La prima ricostruzione della dinamica

Gli accertamenti sulla causa dell'incidente e sulla dinamica sono ancora in corso. Lo schianto è avvenuto intorno alle 10 di questa mattin, in prossimità della galleria del tram. Gli agenti della stradale di Salò e della locale di Valle Sabbia stanno svolgendo i rilievi del caso, ma sembra che sia stato l'automobilista a invadere la corsia opposta di marcia.

Alla guida dell'auto, un'Alfa Romeo, c'era un ragazzo di 30 anni. Per motivi ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo dell'auto finendo per travolgere la moto sulla quale viaggiava il 58enne. L'uomo, residente a Nave, alle porte di Brescia, è deceduto all'impatto.

L'intervento dei soccorsi e i disagi al traffico

La richiesta di intervento è stata immediata e sul posto sono arrivati i sanitari anche con l'elisoccorso. Per il motociclista, però, non c'è stato altro da fare che constatarne il decesso. Il conducente dell'auto, invece, era visibilmente provato per quanto accaduto ed è stato trasportato in ospedale per medicare le lievi lesioni e per svolgere alcuni accertamenti.

Per consentire le operazioni delle forze dell'ordine, la strada è stata chiusa. Inoltre, come ha comunicato sulla sua pagina Facebook la polizia locale Valle Sabbia, il traffico su via del tram è stato deviato. Anche le strade alternative sono rimaste bloccate a causa del traffico. Per questo motivo, consigliano gli agenti, "si sconsiglia di percorrere la strada che sale da Vestone verso Treviso Bresciano in quanto molto stretta".