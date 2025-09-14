Chi era Patrizia Mastrovita, la milanese travolta e uccisa da un suv mentre era in vacanza in Sardegna

Sabato sera Patrizia Mastrovita, 69enne milanese in vacanza in Sardegna, è stata travolta e uccisa da un suv mentre si trovava davanti al resort La Pelosetta a Stintino, in provincia di Sassari. Alla guida dell’auto c’era un ospite del villaggio. Il marito della donna, che era con lei al momento dell’incidente, è rimasto gravemente ferito.

La scorsa notte Patrizia Mastrovita, una turista milanese di 69 anni, è stata investita e uccisa da un suv mentre attraversava la strada davanti al resort dove si trovava in vacanza in Sardegna. Il marito, che si trovava insieme a lei al momento dell'incidente, è rimasto gravemente ferito ed è stato ricoverato nell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari con una prognosi di 30 giorni.

L'incidente è avvenuto attorno alle 23:00 di ieri, sabato 13 settembre, davanti al residence La Pelosetta di Stintino, in provincia di Sassari. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto fatte dai carabinieri di Porto Torres, pare che il suv, una Bmw con alla guida un altro ospite del villaggio, fosse fermo davanti alla sbarra d'ingresso del residence quando si sarebbe inavvertitamente messo in marcia travolgendo marito e moglie. La donna è rimasta incastrata sotto l'auto ed è stata trascinata per alcuni metri.

Sul posto sono arrivati i soccorsi, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri. Per la 69enne, però, non c'è stato nulla da fare, mentre il marito è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata in gravissime condizioni. L'uomo è stato ricoverato con una prognosi di un mese. I carabinieri intervenuti sul luogo dell'incidente hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e fare luce sulle responsabilità delle persone coinvolte.