Chi era Paolo Vallan, l'operaio che ha perso la vita cadendo in un macchinario a Mantello Paolo Vallan è l'operaio di 61 anni che ha perso la vita oggi dopo essere caduto in un macchinario di lavorazione a Mantello, in provincia di Sondrio. L'uomo, residente a Cino, era prossimo alla pensione.

A cura di Giulia Ghirardi

Fonte: Facebook

Si chiamava Paolo Vallan, l'operaio di 61 anni che ha perso la vita dopo essere caduto in un macchinario di lavorazione a Mantello, in provincia di Sondrio, nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 26 maggio.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'infortunio si sarebbe verificato intorno alle ore 13:00 di oggi. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi del cantiere alle ore 13:27 a bordo di un'ambulanza e dell'elisoccorso in codice rosso. Insieme a loro, sono stati allertati anche i carabinieri della compagnia di Chiavenna, l'ATS di Montagna e i vigili del fuoco di Sondrio.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'incidente sarebbe avvenuto in un cantiere dell'azienda Cavada Srl, una società di frantumazione di pietre e minerali, all'interno di una cava di inerti della ditta. Durante il turno di lavoro, Vallan – residente a Cino, in provincia di Sondrio, sposato e con tre figli – sarebbe finito all’interno di un macchinario utilizzato per lo stoccaggio e la distruzione di materiale come rifiuti. Una volta giunti sul posto, i soccorritori del 118 hanno fatto di tutto per salvarlo, ma il 61enne ha perso la vita in seguito alle gravi lesioni riportate.

Al momento, le forze dell'ordine che sono intervenute stanno eseguendo tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda così da fare chiarezza su quanto accaduto e accertare tutte le responsabilità del caso.