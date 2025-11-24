Incidente frontale tra un Tir e un furgone sulla via Emilia, morto il 23enne Nicolas Costa

Questo pomeriggio, lunedì 24 novembre, si è verificato un grave scontro frontale tra un Tir e un furgone sulla statale 9, la via Emilia, nei pressi di Vizzolo Predabissi (Milano). Nello scontro ha perso la vita un 23enne di nome Nicolas Costa.

Il luogo dell’incidente dove ha perso la vita Nicolas Costa

Secondo quanto riferito a Fanpage.it, si chiamava Nicolas Costa il ragazzo di 23 anni che questo pomeriggio, lunedì 24 novembre, ha perso la vita in seguito a un grave incidente sulla statale 9, la via Emilia, nei pressi di Vizzolo Predabissi, un piccolo comune a pochi chilometri da Milano. Il giovane era alla guida di un furgone che si è scontrato frontalmente con un Tir.

La dinamica dell'incidente

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati intorno alle 18:00 di questo pomeriggio sulla statale 9, nei pressi di Vizzolo Predabissi (Milano), quando – per cause ancora in fase di accertamento – il furgone guidato dal ragazzo di 23 anni, Nicolas Costa, si sarebbe scontrato frontalmente con un Tir.

Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 non avrebbero potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo per il quale non c'era più nulla che si potesse fare: troppo gravi le ferite riportate in seguito all'impatto. Ferito e trasferito in ospedale il conducente del mezzo pesante.

Sul posto sono intervenute anche alcune squadre dei vigili del fuoco di Lodi e di Milano che hanno provveduto a estrarre dagli abitacoli i due conducenti e a mettere in sicurezza l'area interessata. Al momento, carabinieri e polizia locale sono al lavoro per eseguire tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e le cause che hanno provocato l'incidente così da poter accertare tutte le responsabilità del caso.