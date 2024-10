video suggerito

Chi era Nicola Faroni, il calciatore 20enne del Collebeato morto in un incidente sulla A4 Nicola Faroni è morto nella notte tra mercoledì e giovedì 17 ottobre in seguito a un incidente lungo l'autostrada A4. Il 20enne di Collebeato (Brescia) giocava nella squadra di calcio del paese.

A cura di Enrico Spaccini

Nicola Faroni (foto da Facebook – Onoranze Funebri Zani Ferencich)

Si chiamava Nicola Faroni, il ragazzo deceduto nella notte tra mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre in seguito a un incidente lungo l'autostrada A4 tra i caselli di Peschiera del Garda e Sirmione. Più mezzi, probabilmente tre, si sono schiantati intorno all'una di notte. Il 20enne di Collebeato (in provincia di Brescia) è morto all'impatto, mentre una seconda persona è rimasta ferita in modo non grave e trasportata all'ospedale di Peschiera del Garda.

Nicola Faroni

Stando a quanto ricostruito, Faroni era seduto sul lato passeggero di una delle auto coinvolte nell'incidente, una Dacia, a fianco del conducente (e non sui sedili posteriori come era stato comunicato in un primo momento). Stavano tornando da Bologna quando, all'altezza di Pozzolengo, l'auto ha tamponato un Fiat Doblò che la precedeva. Dopo il primo schianto, la vettura è carambolata sulla terza corsia, dove è stata travolta da una Mercedes che stava sopraggiungendo in quel momento e che non ha potuto fare nulla per evitare l'impatto.

Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del Suem 118. Per Faroni non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, mentre una seconda persona è stata trasportata in ospedale in condizioni non gravi. I rilievi sono stati affidati alla polizia stradale.

Faroni aveva studiato all'Itis Castelli di Collebeato e giovava nella squadra del suo paese, categoria Juniores. Attraverso le pagine social, la Collebeato Calcio ha saluto il 20enne: "Davanti a queste immani tragedie mancano le parole. Fai buon viaggio Nicola". Numerosi i messaggi di cordoglio provenienti dalle altre formazioni che hanno incontrato Faroni come avversario in campo.