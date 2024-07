video suggerito

Chi era Matteo Lisignoli, l’istruttore di volo che è morto precipitando con il parapendio Si chiamava Matteo Lisignoli, l’uomo di sessant’anni che è morto in un incidente a Montemezzo sul lago di Como: sarebbe precipitato con un parapendio mentre accompagnava un turista americano di 27 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si chiamava Matteo Lisignoli, l'uomo di sessant'anni che è morto in un incidente a Montemezzo sul lago di Como. Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, sarebbe precipitato con un parapendio mentre accompagnava un turista americano di 27 anni. Il sessantenne è morto sul colpo: troppo gravi le ferite riportate.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuto alle 13.23. L'uomo sarebbe scivolato e avrebbe perso il controllo del mezzo finendo poi violentemente per terra. Gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) con un elicottero, non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Il 27enne, che si trovava con lui, avrebbe riportato lievi ferite: un trauma alla schiena e a un braccio ed è stato trasferito in codice giallo all'ospedale di Gravedona in stato di choc.

Le forze dell'ordine hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica. Lisignoli aveva grande esperienza di volo: sui social sono diversi i filmati dei voli che organizzava proprio dal punto dove è poi morto. Era originario di Piuro, che si trova in provincia di Sondrio, dove era consigliere comunale: "È giunta anche a noi tutti una bruttissima notizia. Il nostro concittadino e amico Matteo Lisignoli, già consigliere comunale di Piuro dal 2019 sino a pochi giorni fa, ha perso la vita a causa di un tragico incidente a Montemezzo sul lago di Como. A nome della comunità intera, del consiglio comunale e dei dipendenti tutti, arrivi il più grande sentimento di cordoglio alla famiglia, alla moglie e ai figli. Ciao Matteo, continua a volare più alto delle stelle", ha scritto il sindaco di Piuro Omar Iacomella sui social.