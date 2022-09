Chi era Marco Finocchiaro, il ragazzo morto a 25 anni durante una vacanza Marco è morto a 25 anni durante una vacanza: era appassionato di viaggi, viveva in provincia di Milano e studiava Chimica. La sua storia ha distrutto amici, parenti e concittadini.

A cura di Ilaria Quattrone

Marco Finocchiaro (Fonte: Facebook)

Sono ancora pochissimi i dettagli emersi sulla terribile vicenda che ha portato alla morte di Marco Finocchiaro, il ragazzo di 25 anni morto durante una vacanza con alcuni amici organizzata nelle Isole Baleari. Lo studente di Chimica era residente a Magnago, comune dell'hinterland milanese. Sul caso indagano gli inquirenti spagnoli che stanno cercando di ricostruire la dinamica.

Si indaga sulla dinamica dell'incidente

Il 25enne, appassionato di viaggi, sarebbe morto il 10 settembre scorso: in base a una prima ricostruzione, sembrerebbe che si trovasse su una barca, per una gita, con alcune persone quando sarebbe poi finito in acqua. Quella che doveva essere una vacanza tranquilla, si è trasformata in una tragedia.

Al momento non è stato chiarito se il giovane, nato a Busto Arsizio, si sia tuffato volontariamente, sentendosi poi male, o sia caduto dall'imbarcazione. Si cercherà anche di capire cosa possa aver provocato la morte e se all'origine del decesso ci sia un malore.

I messaggi di amici e parenti

Sul caso Finocchiaro, che si era diplomato all'istituto Giuseppe Torno di Castano Primo, si è espresso anche il sindaco di Magnago Dario Candiani. Il primo cittadino, così come riporta il quotidiano "Il Corriere della Sera", ha espresso il suo cordoglio e vicinanza ai suoi familiari, tra loro anche la sorella Sonia che ha ricordato il fratello come uno "spirito libero".

Tanti i messaggi sui social di amici, conoscenti e parenti – Marco era molto conosciuto in paese – che hanno voluto condividere un ricordo o un'immagine del 25enne. Ancora nessuna notizia circa la data dei funerali.