Marco, morto in mare a 25 anni: era in vacanza a Formentera Marco Finocchiaro è morto all’età di 25 anni: si trovava in vacanza a Formentera quando è finito in mare, durante una gita in barca, ed è morto.

A cura di Ilaria Quattrone

Marco Finocchiaro (Fonte: Instagram)

Aveva solo 25 anni. Marco Finocchiaro – originario di Magnago con Bienate, comune dell'hinterland milanese – è morto a Formentera, l'isola spagnola meta di centinaia di turisti. E Marco era uno di loro: la sua doveva essere una vacanza con gli amici all'insegna del relax e del divertimento. Non è ancora chiaro cosa sia successo. Gli inquirenti spagnoli stanno indagando per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

Il 25enne stava facendo un giro in barca

La tragedia si è verificata nella giornata di domenica 11 settembre: stando ai primi dettagli diffusi, sembrerebbe che il 25enne si trovasse su una barca insieme ad altre persone. A un certo punto è finito in mare, ma non è stato ancora accertato se ci sia caduto o tuffato. Da quelle acque non è però più riemerso vivo. Bisognerà quindi chiarire anche quali siano le cause del decesso e se quindi si sia trattato di un malore.

Il ricordo della sorella Sonia

Marco Finocchiaro, come riporta il quotidiano "Il Giorno", era nato a Busto Arsizio e si era diplomato all'istituto "Giuseppe Torno": era iscritto all'università dove studiava Chimica. La notizia ha sconvolto amici, conoscenti, concittadini. La sorella del 25enne, Sonia, lo ricorda come uno spirito libero che "credeva sempre nell'amore e nel perdono, ma che andava sempre protetto perché piccolo e fragile".

Leggi anche Muore a 25 anni mentre sta lavorando in fabbrica

Nel suo post Sonia, che ricorda la sua passione per l'ukulele, le camicie e i cappelli, afferma ancora: "Andarsene via a 25 anni non è mai giusto, soprattutto in questo modo orribile e lontano da me e dalla tua famiglia. Chissà quanto hai sofferto e avuto paura, piccolo mio".