video suggerito

Chi era Marco Contessi, morto a 39 anni in un incidente a Brescia: l’altro conducente era drogato e senza patente L’impatto frontale nella galleria Colpiano sulla Sp510 all’altezza di Marone (Brescia) non ha lasciato scampo al 39enne, che da pochi mesi era diventato papà per la terza volta. Grave la compagna seduta al suo fianco. L’altro conducente, arrestato per omicidio stradale, non aveva mai conseguito la patente. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ha perso la vita nel drammatico incidente avvenuto ieri sera a Marone (Brescia) Marco Contessi, 39 anni, mentre viaggiava a fianco della compagna, 42 anni, rimasta gravemente ferita e ricoverata ora in prognosi riservata al Civile di Brescia.

La sua Renault Clio, secondo quanto è stato possibile ricostruire finora, è stata travolta in pieno da una Lancia Ypsilon in fase di sorpasso all'interno della galleria Colpiano sulla Sp510, nel tratto che costeggia la sponda bresciana del lago d'Iseo: il giovane alla guida, 27 anni, è stato trovato positivo alla cocaina e sprovvisto del titolo di guida, che non aveva mai conseguito, ed è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale. Secondo le prime informazioni, si tratta di un cittadino italiano, residente in provincia di Milano.

L'impatto frontale, terribile, non ha lasciato scampo al 39enne, che da soli quattro mesi era diventato papà per la terza volta. Residente a Breno in Val Camonica (Brescia), Marco Contessi lavorava come tecnico informatico all'ospedale di Esine. Sportivo e appassionato di pallone, era stato allenatore di giovani e giovanissimi all'Us Breno e all'oratorio del paese. "Ti ricorderemo sempre con quella tua gentilezza e quella tua dedizione al fianco dei nostri giovani granata", ha scritto la società calcistica per dirgli addio. "Riposa in pace, Marco". La sua famiglia in passato era già stata sconvolta da un altro lutto con la morte del fratello Aldo, oltre 20 anni fa, proprio in un incidente stradale.