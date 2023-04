Chi era Marcella Carubia, la donna morta in montagna durante la scalata al Pizzo del Diavolo Marcella Carubia è morta a 49 anni ieri martedì 4 aprile mentre era impegnata a scalare il Pizzo del Diavolo di Tenda, nella Bergamasca, con altri cinque alpinisti.

A cura di Giorgia Venturini

Si chiamava Marcella Carubia, la 49enne che martedì 4 aprile ha perso la vita sul Pizzo del Diavolo di Tenda, nella Bergamasca, mentre era impegnata in un'escursione con altre cinque persone. Mancavano 50 metri alla vetta, era sulla cresta quando è scivolata ed è precipitata per decine e decine di metri. Quando i soccorritori l'hanno trovata per lei non c'era più nulla da fare.

Marcella lascia il marito e due figli

Marcella Carubia lavorava come operatrice socio sanitaria alla Fondazione Ips Cardinal Gusmini di Vertova. "Ricorderò per sempre il tuo meraviglioso sorriso", scrive un amico sui social. In tanti infatti la ricordano per essere una persona solare e sempre disponibile ad aiutare gli altri. Con una grande passione per la montagna: ogni settimana faceva una gita in alta quota con alpinisti esperti. Poi il tragico destino nella giornata di ieri martedì 4 aprile. Marcella lascia il marito e due figli di 20 anni, oltre che i genitori, una sorella e un fratello. Con la famiglia abitava a Onore, mentre era cresciuta a Clusone. Ora tutte le due comunità la piangono e la ricordano. "La scomparsa di Marcella – ha detto il sindaco di Onore Michele Schiavi e le cui parole le riporta L'Eco di Bergamo – è una tragedia per la nostra piccola comunità, esprimiamo le nostre condoglianze, come amministrazione, e in questo momento doloroso siamo vicini alla famiglia e in particolare al marito e ai due figli".

La dinamica dell'incidente

La tragedia è avvenuta quasi in vetta al Pizzo del Diavolo di Tenda che con i suoi 2.914 metri d'altezza è la vetta più alta delle Orobie occidentali. Era con altri escursionisti esperti che quando hanno visto la donna precipitare hanno subito dato l'allarme. Pochi secondi dopo sul posto sono arrivati i sanitari del 118 in elisoccorso e una squadra del soccorso alpino. In pochi minuti hanno raggiunto la 49enne, ma i medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Gli altri escursionisti invece sono stati trasportati a valle perché sotto choc. Ora la salma è stata riconsegnata ai famigliari, si procederà con i funerali.