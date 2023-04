Scala il pizzo del Diavolo di Tenda con altri alpinisti e precipita: muore una donna Una donna di 49 anni ha perso la vita mentre stava scalando la cresta del pizzo del Diavolo di Tenda, nel territorio di Carona, in alta Valle Brembana. La tragedia è avvenuta davanti agli altri compagni di escursione.

Tragedia sulle montagne Bergamasche. Una donna di 49 anni ha perso la vita mentre stava scalando la cresta del pizzo del Diavolo di Tenda, nel territorio di Carona, in alta Valle Brembana. Stando alle prime informazioni, la 49enne era impegnata in un'escursione con altre cinque persone quando ha perso l'equilibrio ed è precipitata. Tutto sotto gli occhi dei compagni d'escursione.

La dinamica dell'incidente

La tragedia è avvenuta poco prima mezzogiorno di oggi martedì 4 aprile a pochi metri dal pizzo del Diavolo che con i suoi 2.914 metri d'altezza è la vetta più alta delle Orobie occidentali. Il gruppo era a circa 50 metri dalla cima del pizzo quando, per cause ancora da accertare, la donna ha perso l'equilibrio ed è precipitata per diversi metri. A dare l'allarme sono stati gli altri cinque componenti del gruppo. Pochi secondi dopo sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 in elisoccorso e una squadra del soccorso alpino. Hanno raggiunto subito dopo la 49enne, ma i medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso.

Recuperati gli altri escursionisti

Gli altri alpinisti sono stati raggiunti dagli soccorsi perché sotto choc. Sono stati caricati sull'elicottero e riportati a valle, per loro però non è stato necessario il trasferimento in ospedale. Ora i carabinieri stanno facendo tutti gli accertamenti del caso e accertando la dinamica dell'incidente. Sembrerebbe che la donna sia scivolata mentre era impegnata sulla cresta: il gruppo non era in cordata per questo nella caduta non sono precipitate altre persone. Purtroppo per la 49enne non c'è stato più nulla da fare.