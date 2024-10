video suggerito

Chi era Leonora Barbieri, la 36enne morta in un incidente con la moto ai Caraibi Leonora Barbieri aveva 36 anni ed era originaria di Limbiate (Monza e Brianza): è morta in un incidente stradale nei Caraibi avvenuto sabato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si chiamava Leonora Barbieri, la donna di 36 anni che è morta in un incidente stradale sull'isola di Sint Marteen nei Caraibi. Originaria di Limbiate (Monza e Brianza), la donna aveva lavorato come insegnante di storia dell'arte, artistica e musicista. A Limbiate era conosciuta per la sua attività di volontariato per i migranti. Si era poi trasferita sull'isola di Sint Marteen insieme al compagno Michael, che era proprio originario di lì.

Prima di raggiungere i Caraibi, aveva vissuto per qualche tempo in Olanda. L'incidente si è verificato nella giornata di sabato 12 ottobre intorno alle 5 del mattino. La donna si trovava in sella a una moto insieme a un'altra persona quando, per motivi ancora da accertare, si sono schiantati contro la cabina di un contatore.

Quando sono arrivati gli operatori sanitari, per la donna e l'altro ferito non c'è stato nulla da fare: nonostante le manovre di rianimazione, i due sono morti poco dopo. La notizia è poi arrivata a Limbiate come un fulmine a ciel sereno. Barbieri era infatti un'artista, che realizzava dipinti. Docente di Storia dell'Arte ha insegnato alle scuole Gramsci di Limbiate. Ha fatto parte di un collettivo femminile "Calabashcrew". Inoltre è stata anche presidente dell'associazione Brucaliffo.

"Non abbiamo parole per descrivere ciò che sentiamo, ma sappiamo bene cosa ci ha lasciato Leo: la sua risata, la sua passione incendiaria, il suo impegno. Condividiamo questo e condivideremo altri ricordi perché la Libera Scuola di Italiano di Brucaliffo è fatta di persone e Leonora ha sempre fatto la differenza dentro e fuori da quelle aule".