Chi era Giuseppe Cacciatore, morto a 25 anni dopo lo schianto in moto contro un palo a Buccinasco

Si chiamava Giuseppe Cacciatore il ragazzo di 25 anni che ha perso la vita nel corso della serata di ieri, giovedì 31 luglio, dopo essersi schiantato contro un palo con la sua moto. Giuseppe viveva a Corsico, un comune in provincia di Milano, insieme alla madre e al fratello. Il papà era scomparso nel 2020.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti risalirebbero a ieri sera, poco prima delle ore 22:00, quando il 25enne si trovava in via degli Alpini a Buccinasco (Milano) in compagnia di un amico. In quel momento, entrambi i ventenni erano alla guida di una moto, entrambe di grossa cilindrata quando – per cause ancora in fase di accertamento – Giuseppe avrebbe perso il controllo della sua Kawasaki ZX Ninja schiantandosi contro un palo all'altezza del civico numero 48 di via degli Alpini. Gli operatori sanitari del 118, giunti sul posto dell'incidente a bordo di un'ambulanza e di un'automedica in codice rosso, non avrebbero potuto far altro che constatare il decesso del giovane.

Secondo alcune indiscrezioni, il 25enne non indossava il casco al momento della caduta, ma saranno gli accertamenti delle forze dell'ordine che sono intervenute a chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e ad accertare la responsabilità di tutte le persone coinvolte. Al momento, i poliziotti avrebbero già eseguito i primi accertamenti necessari a ricostruire quanto effettivamente accaduto.