milano
video suggerito
video suggerito

Chi era Francesco Panada, il ragazzo di 20 anni che ha perso la vita in uno scontro auto-moto nel Bresciano

Francesco Panada è il ragazzo di 20 anni che ieri pomeriggio, sabato 25 ottobre, ha perso la vita scontrandosi con un’auto mentre era a bordo della sua moto sulla Provinciale da Nuvolento (Brescia). Panada era residente a Mazzano.
Fai rumore con noi. Diventa sostenitore
A cura di Giulia Ghirardi
42 CONDIVISIONI
Francesco Panada
Francesco Panada

Si chiamava Francesco Panada il ragazzo di 20 anni che ieri pomeriggio, sabato 25 ottobre, ha perso la vita in un grave incidente sulla Provinciale da Nuvolento in direzione di Gavardo (Brescia), mentre si trovava a bordo della sua moto. Panada era residente a Mazzano.

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 15:00 di ieri pomeriggio. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 14:39 a bordo di un'ambulanza e due automediche in codice rosso. Insieme a loro, è stata allertata anche la polizia stradale di Salò.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, Panada si trovava in sella alla sua moto quando si sarebbe scontrato con una Suzuki Ignis, condotta da un uomo di 77 anni che aveva al suo fianco un 93enne, entrambi della zona. Secondo quanto riportato,  l'impatto sarebbe stato violento, tanto che l'automobile si sarebbe ribaltata. Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 non avrebbero potuto far altro che constatare il decesso del giovane per il quale non c'era più nulla che si potesse fare. I due uomini sono stati, invece, portati all'ospedale di Gavardo in codice verde per alcuni accertamenti.

Leggi anche
Investe e uccide un ciclista 25enne, poi scappa ma torna insieme alla madre: il 26enne alla guida era ubriaco

Al momento, gli agenti della polstrada sono al lavoro per eseguire tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e quindi accertare tutte le responsabilità del caso.

Attualità
Brescia
Cronaca
42 CONDIVISIONI
Immagine
Luigi Morcaldi potrebbe aver pianificato di uccidere Luciana Ronchi: il racconto della portinaia
La gip: "Ha ucciso Luciana Ronchi in modo cruento, sprezzante di farlo in pubblico"
Ha lottato a mani nude per difendersi dalle 14 coltellate: la dinamica del femminicidio
Il video dell’agguato di Morcaldi all’ex moglie
Luigi Morcaldi confessa il femminicidio: “Volevo solo spaventarla con violenza”
Nell'auto di Luigi Morcaldi trovata una lettera dal titolo "La torta avvelenata"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views