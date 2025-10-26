Chi era Francesco Panada, il ragazzo di 20 anni che ha perso la vita in uno scontro auto-moto nel Bresciano

Francesco Panada è il ragazzo di 20 anni che ieri pomeriggio, sabato 25 ottobre, ha perso la vita scontrandosi con un’auto mentre era a bordo della sua moto sulla Provinciale da Nuvolento (Brescia). Panada era residente a Mazzano.

Francesco Panada

Si chiamava Francesco Panada il ragazzo di 20 anni che ieri pomeriggio, sabato 25 ottobre, ha perso la vita in un grave incidente sulla Provinciale da Nuvolento in direzione di Gavardo (Brescia), mentre si trovava a bordo della sua moto. Panada era residente a Mazzano.

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 15:00 di ieri pomeriggio. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 14:39 a bordo di un'ambulanza e due automediche in codice rosso. Insieme a loro, è stata allertata anche la polizia stradale di Salò.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, Panada si trovava in sella alla sua moto quando si sarebbe scontrato con una Suzuki Ignis, condotta da un uomo di 77 anni che aveva al suo fianco un 93enne, entrambi della zona. Secondo quanto riportato, l'impatto sarebbe stato violento, tanto che l'automobile si sarebbe ribaltata. Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 non avrebbero potuto far altro che constatare il decesso del giovane per il quale non c'era più nulla che si potesse fare. I due uomini sono stati, invece, portati all'ospedale di Gavardo in codice verde per alcuni accertamenti.

Al momento, gli agenti della polstrada sono al lavoro per eseguire tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e quindi accertare tutte le responsabilità del caso.