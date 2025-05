Chi era Endrit Ademi, operaio morto a 24 anni dopo essere precipitato da un palazzo a Milano

video suggerito

È morto a soli 24 anni, mentre lavorava a un intervento di ristrutturazione di un palazzo di via Edoardo Bassini a Milano, quartiere Lambrate. Per cause ancora da accertare il giovanissimo operaio è precipitato da un'altezza di 12 metri, cadendo da un ponteggio posizionato nel cortile interno dello stabile dove erano in corso lavori di tinteggiatura.

Secondo quanto emerso al momento il 24enne, intorno alle 10 di questa mattina, era all'opera su un balcone del terzo piano quando avrebbe improvvisamente perso l'equilibrio, cadendo all'indietro. La barriera protettiva del cantiere non avrebbe però retto al peso dell'operaio, che è quindi scivolato nel vuoto. Un volo fatale, che non gli ha purtroppo lasciato scampo. Sul posto sono infatti intervenuti gli operatori sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo morto sul colpo.

Sul caso, la Procura di Milano aprirà nelle prossime ore un fascicolo per omicidio colposo. Per fare piena luce sulla dinamica dell’incidente e sulle eventuali responsabilità, la pm di turno Maria Cristina Ria ha intanto già disposto l’autopsia sulla salma e tutti gli accertamenti necessari per verificare il rispetto delle norme di sicurezza nel cantiere di via Bassini.

"Era un bravissimo ragazzo, non è giusto. Una persona splendida", lo ricordano intanto i colleghi della ditta di Castrezzato (Brescia) dove era regolarmente assunto come muratore. Ademi, nato in Kosovo, viveva lì vicino, a Rovato, lontano dalla famiglia rimasta nel Paese d'origine. "È una strage continua", ha commentato Vincenzo Greco della segreteria Cgil di Milano. "Non bastano più i minuti di silenzio e le promesse di intervento. Non basta continuare a parlare genericamente di ‘sicurezza'. Servono ispettori del lavoro (a Milano ce ne sono solo 20), formazione, regole e responsabilità chiare. C'è bisogno di un impegno concreto da parte di aziende e istituzioni. Serve, soprattutto, una cultura del lavoro e della prevenzione che rimetta al centro la vita, la sicurezza e la salute delle persone".