Chi era Emanuele Visconti, morto a 28 anni investito da un’auto. La conducente: “Camminava sulla provinciale”

Emanuele Visconti è il 28enne che ha perso la vita dopo essere stato travolto da un’auto sulla strada provinciale 137. Il giovane ha perso la vita poche ore dopo il ricovero all’ospedale di Melzo.
A cura di Giulia Ghirardi
Immagine di repertorio
Si chiamava Emanuele Visconti il ragazzo di 28 anni che ieri pomeriggio, giovedì 8 gennaio, è stato travolto da un'auto sulla strada provinciale 137. Dopo essere stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Melzo (Milano), il giovane ha perso la vita poche ore dopo il ricovero. Visconti, classe 1997, da un anno abitava, da solo, in una casa nel centro di Pozzuolo, dove si era trasferito da un piccolo centro del Leccese.

La dinamica dell'incidente

Emanuele Visconti è stato travolto da un'auto intorno alle 17:30 di ieri pomeriggio mentre camminava a piedi sulla provinciale 137 direzione Bellinzago Lombardo (Milano). Stando alle prime informazioni disponibili, alla guida dell'auto che ha sbalzato per diversi metri il 28enne c'era una donna di 53 anni. L'automobilista ha poi riferito ai militari di "non aver visto" il ragazzo che camminava sul ciglio della strada.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 a bordo di un'automedica e due ambulanze inviate da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) della Lombardia e i carabinieri della compagnia di Pioltello. Una volta constatate le gravi condizioni del 28enne, in arresto cardiocircolatorio, medici e paramedici hanno deciso di trasportarlo d'urgenza all'ospedale di Melzo dove, però, poche ore dopo il ricovero il giovane è deceduto a causa dei gravi traumi riportati. Illesa, invece, la 53enne alla guida dell'auto.

Al momento, le forze dell'ordine che sono intervenute sono al lavoro per eseguire gli ultimi accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare tutte le responsabilità del caso.

