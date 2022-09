Chi era Claudia Pini, la guardia giurata travolta e uccisa dalla sua auto di servizio È Claudia Pini la 51enne guardia giurata travolta e uccisa nella notte dalla sua auto di servizio: è stata schiacciata dalla macchina, parcheggiata senza freno a mano.

A cura di Giorgia Venturini

Si chiamava Claudia Pini ed era una guarda giurata la donna di 51 anni morta in un incidente la notte scorsa. Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto, mentre si trovava in servizio avrebbe dimenticato di tirare il freno a mano dopo aver parcheggiato la macchina. Così pochi secondi dopo è stata travolta e schiacciata dalla sua auto con cui effettuava giri di vigilanza tra le aziende. La tragedia è avvenuta davanti al cantiere Terna di Agnosine, in provincia di Brescia. La donna si era accorta che l'auto si stava spostando avrebbe tentato di fermarla ma è stata colpita dalla portiera lasciata aperta e poi schiacciata da tutta l'auto.

Ad accorgersi della donna un residente della zona

A dare l'allarme è stato un residente della zone che dopo l'una stava rientrando in casa. Ha visto la donna a terra e ha subito chiamato i soccorsi ma per lei purtroppo non c'è stato più nulla da fare. Una volta sul posto medici e paramedici non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Purtroppo pochi dubbi restano sulla dinamica dell'incidente.

Chi era la vittima Claudia Pini

La donna era originaria di originaria di Bassano bresciano e da qualche anno faceva la guardia giurata. Il magistrato non ha disposto l'autopsia. Il corpo della donna è già stato restituito ai familiari in attesa di decidere il giorno dei funerali. Spetta ora ai carabinieri e ai tecnici dello Psal, il servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro di Ats completare tutti gli accertamenti del caso. Resta da capire per quanto tempo la donna è rimasta a terra in attesa che qualcuno si accorgesse di lei e chiamasse i soccorsi. La 51enne sembrerebbe però morta sul colpo.