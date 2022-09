Dimentica di tirare il freno a mano e l’auto la travolge: muore sul colpo una donna Una donna è morta schiacciata dalla sua auto di servizio nella notte mentre si trovava al lavoro come guardia giurata. Si era dimenticata di tirare il freno a mano.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Tragedia nella notte ad Agnosine, in provincia di Brescia. Qui una donna di 51 anni è morta travolta dalla sua auto di servizio: si era dimenticata di tirare il freno a mano e dopo pochi secondi la 51enne è stata investita dalla macchina. Si trovava davanti a un cantiere: era al lavoro come guardia giurata. Inutile tutti i tentativi dei medici di salvarle la vita sul posto. Purtroppo la donna è morta sul colpo.

La donna era in servizio come guardia giurata

Stando alle prime informazioni, la donna, che di professione è una guardia giurata, è stata vittima dell'incidente lungo via Valle nel piccolo paesino nel Bresciano. L'allarme è stato lanciato da un altro automobilista che stava rincasando verso l'una e venti della notte: ha visto la donna a terra e ha immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto si sono precipitati i medici e paramedici del 118, oltre che a una squadra dei vigili del fuoco.

La donna è morta sul colpo

Sono stati tanti i soccorritori che hanno cercato di salvare la vita alla donna senza riuscirci. Purtroppo tutto è stato inutile: la 51enne è morta sul colpo schiacciata dall'auto che guidava mentre era in servizio. Troppo gravi le ferite, è stato confermato il decesso sul posto. Ora i carabinieri di Salò sono al lavoro per cercare di risalire all'esatta dinamica dell'accaduto. La donna – come riporta Brescia Today – si sarebbe dimenticare di tirare il freno a mano prima di scendere dalla macchina. Era davanti al cancello di un'azienda e cantiere che doveva controllare. Il luogo dell'incidente è stato messo sotto sequestro per tutti gli accertamenti del caso.