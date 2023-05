Chi era Christian Poletto, il 21enne morto in un incidente stradale con un tir Christian Poletto è morto mentre viaggiava a bordo del furgone dell’azienda per cui lavorava. Un camion ha invaso la sua corsia e lo ha travolto. La sua squadra di kickboxing lo ricorda come un “ragazzo esemplare”.

A cura di Enrico Spaccini

Il 21enne Christian Poletto ha perso la vita in seguito a un incidente avvenuto intorno alle 17:30 di ieri, lunedì 15 maggio. Stava riportando il furgone della ditta per cui lavorava, la Tanghetti Salotti, dall'officina alla sede di Cazzago nel Bresciano quando all'improvviso un camion ha invaso la sua corsia travolgendolo. Sul caso la Procura locale ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e l'autista del mezzo pesante, un 42enne italiano, è stato arrestato perché risultato positivo all'alcoltest.

Il lavoro alla Tanghetti Salotti e la passione per il kickboxing

Poletto viveva con i genitori a Brescia, a Villaggio Violino, e amava la kickboxing. Si era da poco diplomato alla Artigianelli e da circa un anno lavorava da Tanghetti Salotti.

Da qualche tempo faceva parte della squadra dilettantistica Vallecamonica Kickboxing Italia che attraverso la propria pagina social ha voluto ricordare il 20enne: "Un ragazzo esemplare di sani valori, agonista allievo del nostro coach Luciano Villetta che l’ha cresciuto come un figlio", si legge nel post, "da noi le più sentite condoglianze alla famiglia al tecnico e a tutti quelli che come noi lo hanno conosciuto".

Anche la FederKombat, la federazione italiana di kickboxing, ha voluto esprimere la propria vicinanza alla famiglia di Poletto ricordandolo come "un agonista serio e appassionato, un ragazzo umile ed entusiasta della vita".

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto raccontato da diversi testimoni, all'incrocio tra via Circonvallazione e l'innesto sulla Strada provinciale 11 il camion ha invaso la corsia opposta travolgendo in pieno il furgone dove viaggiava Poletto e terminando la sua corsa contro il muro di un'azienda.

L'autista è uscito dall'abitacolo senza gravi conseguenze. Trasportato all'ospedale Civile di Brescia, è stato sottoposto all'alcoltest al quale è risultato positivo. Per questo motivo, il 42enne indagato per omicidio stradale dalla Procura di Brescia è stato arrestato.