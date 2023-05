Camion sbanda e travolge un furgone, è morto il 21enne Christian Poletto Stava riportando il furgone dall’officina alla ditta a Cazzago insieme a un collega. La giornata di lavoro era quasi finita per Christian Poletto, quando un camion lo ha travolto uccidendolo.

A cura di Enrico Spaccini

Cristian Poletto

Il 21enne Christian Poletto è deceduto nel pomeriggio di ieri, lunedì 15 maggio, in seguito a un incidente stradale durante l'orario di lavoro. Si trovava a bordo di un furgone della Tanghetti Salotti e stava rientrando verso la sede di Cazzago San Martino. All'incrocio tra via Circonvallazione e l’innesto sulla Strada provinciale 11 a Ospitaletto, avrebbe impattato contro un camion che stava svoltando. Poletto è deceduto nello schianto.

La dinamica dell'incidente

Diversi testimoni hanno raccontato la dinamica dell'incidente, ripresa anche dalle telecamere di un distributore. Il camion ha improvvisamente invaso la corsia opposta, travolgendo in pieno il furgone e terminando la sua corsa contro il muro di un'azienda. Alla fine, il mezzo pesante ha preso fuoco e l'autista è uscito dalla cabina sconvolto ma senza gravi ferite.

Il furgone sul quale viaggiava Poletto, invece, era ridotto a una trappola di lamiere. Per il 21enne del Villaggio Violono nel Bresciano non c'era nulla da fare. Anche una terza vettura è rimasta coinvolta, ma solo di striscio. Il Conducente è stato comunque trasportato in ospedale.

Il racconto dei colleghi e degli amici

Tra le prime persone ad arrivare sul luogo dell'incidente c'era anche uno dei titolari dell'azienda per cui il 21enne lavorava, Thomas Tanghetti. "Un bravo ragazzo di 20 anni, come può essere morto così?", ha ripetuto tra le lacrime, "era con noi da un anno, lo aveva portato il padre ed eravamo tutti soddisfatti di come fosse diventato parte della squadra". Poco dopo arrivano anche altri colleghi a Ospitaletto.

La dinamica dell'incidente è apparsa subito chiara e, qualora venisse confermata dalle forze dell'ordine, anche la responsabilità del camionista è evidente. In serata è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale, in cui l'autista risulta indagato.