Chi era Antonella Teramo, morta con la figlia di 4 anni durante il ritorno in Calabria per le vacanze Avvocato penalista a Milano, ma originaria della Calabria, stava tornando a casa per le vacanze insieme alla figlia Maya: le due sono morte in uno schianto avvenuto domenica 20 agosto sulla statale Jonio-Tirreno, all’altezza di Melucuccio (Reggio Calabria). Il marito e papà viaggiava nell’auto dietro di loro.

Era il giorno del compleanno di Antonella, il 20 agosto. Lo stesso in cui la 36enne ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla statale Jonio-Tirreno, all'altezza di Melucuccio (Reggio Calabria), mentre si trovava dalla famiglia d'origine in occasione delle vacanze estive: in macchina anche la figlia Maya, 4 anni, morta con lei nello schianto. Le due sono state immediatamente soccorse dal marito di Antonella e papà di Maya, Domenico Campennì, che viaggiava nell'auto dietro di loro. Purtroppo, invano.

Chi era Antonella Teramo, morta in un incidente con la figlia Maya

Avvocato penalista a Milano, ma originaria di San Calogero (Vibo Valentia), si era laureata all’università “Magna Graecia” di Catanzaro nel 2013 con una tesi in Diritto Commerciale. Successivamente si era trasferita nel capoluogo lombardo per esercitare la professione, un impegno diventato più leggero dopo la nascita della piccola Maya.

"Tanto domani mi sveglio, Antonella, e troverò il tuo solito sorriso genuino stampato nella mail di lavoro che mi manderai. O forse, entrando in studio, in quello che è e resterà sempre il tuo studio a Milano, mi racconterai delle stramberie dell’udienza o del povero cristo per il quale avevi profuso impegno e passione", è il saluto commosso dei colleghi giuristi dello studio Milan Law Firm in una lunga lettera indirizzata ad Antonella.

A perdere la vita nell'incidente anche il cognato

L'incidente si è verificato intorno alle 18:30 dello scorso 20 agosto, all'altezza dello svincolo di Melicucco. Nello scontro frontale tra auto, oltre alla 36enne e alla bimba, ha perso la vita anche Domenico Politi, imprenditore 39enne di Cittanova alla guida dell'altra auto e cognato di Antonella. Il gruppo di famiglia, quel giorno, stava tornando da una gita alle cascate di Bivongi. Un'occasione per festeggiare il 36esimo compleanno di Antonella, l'ultimo.