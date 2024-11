video suggerito

Chi era Alessio Frigerio, il 45enne morto travolto da un’auto mentre attraversava la strada Si chiamava Alessio Frigerio, il 45enne che è stato travolto da un’automobile in provincia di Como. L’uomo è morto poco dopo l’arrivo in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Si chiamava Alessio Frigerio, l'uomo di 45 anni che è morto dopo che nella serata di ieri, lunedì 11 novembre, è stato investito sulla Arosio-Canzo, una strada che interessa la provincia di Como. Frigerio era padre di due bambini piccoli ed era molto conosciuto a Canzo tanto che sui social sono diversi i messaggi che lo ricordano.

Intorno alle 18.30 l'uomo, stando a quanto ricostruito fino a questo momento, avrebbe attraversato la strada in un punto buio in via Lambro: si tratterebbe di un'area in cui l'illuminazione sarebbe molto ridotta e quasi inesistente. Avrebbe quindi attraversato lontano dalle strisce pedonali. Subito dopo è stato travolto da un'automobile. Il conducente non è riuscito a vederlo. Sono stati subito chiamati i soccorsi.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 con un'ambulanza. Gli operatori sanitari lo hanno trasferito d'urgenza all'ospedale Fatebenefratelli di Erba in codice rosso, il massimo livello d'urgenza. Purtroppo, nonostante gli operatori abbiano fatto tutto il possibile per salvarlo, non c'è stato nulla da fare. Il 45enne è morto poco dopo il ricovero. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. I militari hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. "Alta Biranza piange la scomparsa del fratello Alessio Frigerio. Sempre con noi", scrive un utente su Facebook.

"Ciao Alessio Frigerio….l'ultima partita vista insieme contro il Real l'abbiamo vinta…ci vedremo ancora un giorno…sempre con no", scrive un altro amico.