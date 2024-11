Attraversa la strada in un punto buio e viene travolto da un’auto: morto il 45enne Alessio Frigerio

video suggerito

Un pedone è stato investito lungo la strada Arosio-Canzo, in provincia di Como: l'auto lo ha travolto e lo ha sbalzato per diversi metri. Si chiamava Alessio Frigerio e aveva 45 anni: è morto poco dopo il ricovero in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella serata di ieri, lunedì 11 novembre, un pedone è stato investito sulla Arosio-Canzo, che si trova in provincia di Como. L'uomo, stando a quanto ricostruito fino a questo momento, avrebbe attraversato la strada in un punto buio quando è stato travolto da un'automobile. È morto poco dopo il ricovero in ospedale. La vittima si chiamava Alessio Frigerio, era residente a Canzo e aveva 45 anni.

Stando a quanto riportato fino a questo momento, l'incidente è avvenuto poco prima delle 18.30 lungo la strada di via Lambro, nella frazione Ravella. Il pedone avrebbe attraversato in un punto in cui l'illuminazione sarebbe inesistente o comunque molto ridotta: non avrebbe attraversato sulle strisce pedonali. Il conducente del veicolo non è riuscito a vederlo e lo ha investito: Frigerio è stato sbalzato per alcuni metri. Sono stati chiamati i soccorsi.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza. Dopo avergli fornito le prime cure sul posto, lo hanno trasferito all'ospedale Fatebenefratelli di Erba in codice rosso. Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare: è morto poco dopo il ricovero.

Nel frattempo i carabinieri della stazione locale sono sopraggiunti sul luogo e hanno svolto tutti i rilievi del caso. Hanno cercato di ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Nelle prossime ore ci saranno maggiori dettagli al riguardo.