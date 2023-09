Chi è Ruben Andreoli, l’uomo che ha ucciso a calci e pugni la madre sul balcone Ruben Andreoli è l’uomo che ha ucciso la madre a calci e pugni nel loro appartamento di Sirmione (Brescia). Magazziniere e appassionato di rally, il 45enne si è avvalso della facoltà di non rispondere.

A cura di Ilaria Quattrone

Ruben Andreoli è l'uomo di 45 anni che è stato arrestato con l'accusa di omicidio colposo per aver ucciso la madre a calci e pugni nel loro appartamento a Sirmione, comune in provincia di Brescia. La vittima si chiamava Nerina Fontana e aveva 72 anni. Condivideva con il figlio e la moglie di quest'ultimo, un appartamento.

Chi è Ruben Andreoli, l'uomo che ha ucciso la madre

Andreoli lavorava come magazziniere in una ditta che si trova a Peschiera del Garda. Appassionato di corse con maratone, gare podistiche e rally, è sposato e viveva con la moglie insieme alla madre in un appartamento che si trova in piazza XXIV Maggio. Ieri il 45enne è stato interrogato dal pubblico ministero Ettore Tisato, ma non ha risposto ad alcuna domanda: si è avvalso infatti della facoltà di non rispondere.

Il movente dell'omicidio di Nerina Fontana

Gli inquirenti però sono risaliti a un ipotetico movente. Come appreso da Fanpage.it, madre e figlio avrebbero litigato perché Andreoli avrebbe espresso il desiderio di voler andare in Ucraina, paese di origine della moglie. La 72enne si sarebbe opposta. I due avrebbero iniziato a litigare e il 45enne avrebbe massacrato di botte la madre sul balcone di casa. La moglie era presente al momento del pestaggio, ma sarebbero stati i vicini ad accorgersi di quanto stava accadendo e a chiamare le forze dell'ordine.

Con i carabinieri sono arrivati anche i medici e i paramedici del 118, che hanno trasferito la donna d'urgenza in ospedale. Purtroppo è morta qualche ora dopo: troppo gravi le ferite riportate. I militari hanno prima sottoposto a fermo il 45enne e poi lo hanno arrestato.