Ruben Andreoli avrebbe ucciso la madre perché si opponeva al suo viaggio in Ucraina con la moglie Nerina Fontana è morta per le lesioni procuratele da suo figlio Ruben Andreoli. Il 45enne avrebbe picchiato la madre in casa nel Bresciano perché lei si opponeva a un viaggio che avrebbe dovuto fare con sua moglie in Ucraina.

A cura di Enrico Spaccini

Ruben Andreoli (foto da Facebook)

Ci sarebbe un viaggio in Ucraina dietro all'omicidio di Nerina Fontana, la 72enne uccisa da suo figlio Ruben Andreoli con calci e pugni. Il 45enne di Lugana di Sirmione, in provincia di Brescia, è stato fermato ieri sera dai carabinieri della caserma di Desenzano ma all'interrogatorio di convalida davanti al sostituto procuratore di turno, Ettore Tisato, si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere. Come appreso da Fanpage.it, alcuni vicini lo avrebbero visto colpire la madre sul balcone di casa.

L'aggressione per un viaggio in Ucraina

Andreoli, che non aveva precedenti penali, viveva in quella casa di Lugana insieme alla madre e a sua moglie. Secondo quanto emerso finora, non c'erano particolari attriti tra loro tre. Pare, però, che il 45enne avesse manifestato la volontà di accompagnare la moglie in un viaggio verso l'Ucraina, Paese d'origine della donna, nonostante la guerra in corso.

Si tratta al momento solo di un'ipotesi ancora da accertare, ma potrebbe essere stata l'opposizione di Fontana a quel viaggio ritenuto troppo pericoloso ad accendere il litigio con il figlio. La violenza del 45enne sarebbe iniziata in casa e poi proseguita sul balcone.

La morte di Fontana e l'arresto di Andreoli

Alcuni vicini e passanti avrebbero assistito all'ultima parte dell'aggressione e pare che la 72enne avesse anche tentato di fuggire dal balcone. Una volta arrivati i soccorsi, Fontana è stata trasportata alla Poliambulanza di Brescia dove è deceduta per le lesioni riportate poco dopo la mezzanotte.

Si attende ancora che Andreoli, magazziniere in un'azienda di Peschiera del Garda a Verona e pilota con il team veronese New Rally, risponda alle domande degli inquirenti.