Chi è Roberto Coppola, l’uomo scomparso e ritrovato dalla madre dopo 7 anni Roberto Coppola aveva 36 anni quando ha fatto perdere le sue tracce nel 2016: viveva in Canada e aveva manifestato il desiderio di andare a vivere in camper in Texas dove è stato ritrovato dopo sette anni.

Roberto Coppola è stato ritrovato dopo sette anni: l'uomo è stato rintracciato in Texas dopo che, per tutto quel tempo, la madre lo ha cercato e lanciato diversi appelli. Nessuno aveva sue notizie dal 2 luglio 2016: lo avevano sentito quando si trovava a Calgary, in Canada. Per anni le forze dell'ordine italiane e americane hanno setacciato vaste aree senza riuscire nell'impresa.

Roberto Coppola aveva girato il mondo prima di trasferirsi in Canada

L'uomo ha girato il mondo e, prima di trasferirsi in Canada all'età di 36 anni, aveva vissuto per diverso tempo in Nord Europa. All'epoca della sua sparizione la madre, tramite la trasmissione Chi l'ha visto in onda su Rai Tre, aveva lanciato un appello e aveva spiegato che la Procura di Milano aveva chiuso il caso proprio perché non era stato possibile trovare elementi utili.

Lo scorso agosto è stata proprio lei a fornire nuovi elementi agli agenti della squadra mobile di Milano. Aveva infatti raccontato che alcuni conoscenti le avevano riferito che il figlio, prima della sua scomparsa, aveva manifestato il desiderio di trasferirsi in camper proprio in Texas. È stata così allertata la direzione dell'Esperto per la Sicurezza che si trova nell'ambasciata d'Italia a Washington Dc.

È stato trovato in Texas

Gli investigatori americani sono riusciti a individuarlo: l'uomo vive in Texas ed è in buone condizioni di salute. La madre Anna ha poi spiegato all'agenzia di stampa Ansa: "Sono stati anni in cui alternavo la rassegnazione alla speranza e l'ho avuta vinta. Le motivazioni per cui per tutto questo tempo non si è fatto sentire me le spiegherà quando ci vedremo. Ora sono solo felice che stia bene".