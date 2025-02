video suggerito

Chi è Laura Toscani, la donna scomparsa da Lodi da fine maggio: l'appello della sorella Ha occhi azzurri, capelli castani, un tatuaggio su tutto il braccio destro e un piercing al naso. É solita rovistare nei cestini. A giugno era a Roma, poi potrebbe essersi spostata a Pisa o a Napoli. I familiari non ne hanno notizie da maggio 2024.

Fonte: Chi l'ha visto?

Una donna di 38 anni di nome Laura Toscani si è allontanata dalla sua casa di É lo scorso maggio ed è scomparsa senza lasciare traccia e senza portare con sé nulla. La sorella Annalisa la sta cercando e ha lanciato un appello per ritrovarla. Negli scorsi mesi si è spostata a Roma, poi forse a Pisa e a Napoli.

Come riferito dalla trasmissione Chi l'ha visto?, Laura ha occhi verdi e capelli castani. Chi la vede potrebbe riconoscerla per un grosso tatuaggio su tutto il braccio destro e per un piercing al naso. Un altro segno particolare sono le due dita dei piedi unite. La donna, che viveva da sola a Lodi, è scomparsa da casa da quasi un anno e non è più entrata in contatto con i suoi familiari. Ora però la sorella maggiore Annalisa si è rivolta alla stampa per ritrovarla: "É una ragazza magra, indossa quasi sempre i leggings. Gira le città a piedi: a giugno era Roma, poi forse è andata a Pisa o a Napoli. É solita rovistare nei cestini”.

fonte: Chi l'ha visto?

"In questo momento io ho paura per lei – ha confessato ancora Annalisa – Sono preoccupata perché è una ragazza molto indifesa e fragile, ma è anche molto generosa. Lei parla sempre con gli ultimi, è molto socievole ma anche molto ingenua e già in passato tante persone si sono approfittate di lei. Adesso non so dove sia da quasi un anno".

Laura ha fatto il liceo artistico e sa dipingere molto bene. Da qualche anno aveva tagliato i ponti con la famiglia e si era chiusa in casa smettendo anche di utilizzare il telefono. Al momento non avrebbe con sé nulla, né cellulare, né documenti, ma avrebbe bisogno di assumere quotidianamente la sua terapia. Verso novembre a casa di Laura, a Lodi, è stata recapitata una lettera da parte di un uomo che risiederebbe nel carcere di Bologna che si fa chiamare "Rambo". Le informazioni di contatto contenute nella missiva, però, non hanno dato nessun riscontro.