Chi è Izabela Corina Juncu, l’imprenditrice che ha sposato “il trota” Renzo Bossi Imprenditrice e influencer, Izabela Corina Juncu è la moglie di Renzo Bossi, il figlio di Umberto. Si definisce “una donna come tante altre, con sentimenti e passioni normali, con una routine rigorosa di attività apparentemente banali”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Fabrizio Capecelatro

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Renzo Bossi e Izabela Corina Juncu

Nella giornata di ieri, sabato 20 gennaio, il figlio di Umberto Bossi, Renzo, noto a tutti come "il trota" (come lo apostrofò suo padre) e al centro di diversi scandali quando era consigliere regionale in Lombardia, si è sposato con Izabela Corina Juncu. La cerimonia è stata celebrata in forma privata, ma molti sono curiosi di sapere chi sia la novella sposa.

Il matrimonio di Renzo Bossi

La cerimonia, con rito civile, si è tenuta nel museo civico Bodini di Gemonio, il piccolo comune in provincia di Varese dove la famiglia Bossi risiede da tempo. A celebrare la funzione è stato direttamente il sindaco, Samuel Lucchini, ma non hanno partecipato esponenti della Lega, fondata dal padre Umberto, perché gli sposi hanno voluto fare tutto nel più assoluto riserbo.

Secondo alcune indiscrezioni, tuttavia, i due sposi dovrebbero fare un secondo matrimonio, questa volta con rito religioso, in data non ancora resa nota. È possibile che in quell'occasione la cerimonia sia posta maggiormente sotto i riflettori, anche se Renzo ormai si è ritirato a vita privata e si occupa unicamente della sua azienda agricola.

Chi è Izabela Corina Juncu

La curiosità del pubblico è tutta, come da tradizione, sulla sposa. In molti, infatti, si chiedono chi sia Izabela Corina Juncu. La ragazza, nonostante la giovane età, è un'imprenditrice di origini rumene. Opera in particolare nel campo della cosmetica e, più precisamente, ha fondato la società Notorious Stories, che si occupa di organizzare dedicati agli amanti dei profumi.

Inoltre Izabela Corina Juncu inoltre fa l'influencer: su Instagram conta oltre 61mila follower, ai quali promuove soprattutto fragranze realizzate da aziende di nicchia e non ancora note al grande pubblico. Qui, però, non è mai comparso finora il fidanzato e ora marito Renzo Bossi.

In un'intervista a Vogue Romania si è definita: "Una donna come tante altre, con sentimenti e passioni normali, con una routine rigorosa di attività apparentemente banali". Quella normalità che anche Renzo Bossi avrebbe deciso di cercare da quando ha chiuso la sua breve ma discussa esperienza politica.