Renzo Bossi si è sposato a Gemonio: il matrimonio del "Trota" con Izabela Corina Juncu Presente alla cerimonia civile anche il padre Umberto Bossi. La cerimonia è avvenuta all'interno del Museo Civico Bodini a Gemonio, storica casa del Senatùr nel Varesotto.

Renzo Bossi ha detto sì. Il 36enne figlio del fondatore della Lega Nord, passato alla storia come il "Trota", si è unito in matrimonio oggi sabato 20 gennaio con la fidanzata Izabela Corina Joncu.

La cerimonia è avvenuta all'interno del Museo Civico Bodini a Gemonio, storica casa del Senatùr nel Varesotto, ed è stata officiata dal sindaco Samuel Lucchini. Una celebrazione sobria, intima e blindatissima alla quale hanno partecipato solo i più stretti familiari degli sposi, a cominciare ovviamente da Umberto Bossi, arrivato in carrozzina insieme alla moglie Manuela Marrone: nessun big del Carroccio, nessun esponente politico vicino al padre della Lega. Più avanti sarà celebrato anche il rito in Chiesa.

Chi è Renzo Bossi

Eletto al Pirellone nel 2010, Renzo Bossi ha avuto un importante trascorso in politica come consigliere regionale del Carroccio in Lombardia: in questa occasione venne battezzato dal padre Umberto come "il Trota". Ha dato le dimissioni nel 2012 a seguito dello scandalo Belsito, dopo un'inchiesta sull’utilizzo per fini personali dei finanziamenti pubblici della Lega Nord. Ora si dedica alle attività imprenditoriali di famiglia: anni fa aprì un’azienda agricola nella vicina Brenta, paese della Valcuvia. "Vivo meglio da contadino, altro che politica", dichiarò nel 2014.

Chi è Izabela Corina Juncu

Izabela Corina Juncu, imprenditrice di origine romena da oltre 60mila seguaci su Instagram, lavora nell'ambito dei profumi, di cui è da sempre una grande appassionata. Ha fondato Notorious Stories, azienda che organizza eventi speciali per gli amanti dei profumi, ed è consulente per alcuni brand. Si è definita "una donna come tante altre, con sentimenti e passioni normali, con una routine rigorosa di attività apparentemente banali".