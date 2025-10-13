Chi è Eric Bello, l’autista arrestato a Lampugnano per un furto da 3.5 milioni di pesos nelle Filippine

Eric Bello è stato arrestato mentre stava partendo con il suo pullman in direzione Amsterdam. Dopo due anni in giro per l’Europa, un controllo della polizia ha fatto emergere il suo mandato di cattura internazionale a causa di un furto per 3.5 milioni di pesos. Ora rischia fino a 20 anni nel suo paese d’origine.

Da ladro professionista nelle Filippine ad autista di pullman che gira liberamente in tutti i paesi d'Europa. Eric Bello era ricercato dalle autorità del suo paese da circa due anni: il 13 settembre 2023 era scappato con il portavalori della società per cui lavorava, la ‘Brink's Philippine' e aveva rubato 3.5 milioni di pesos (l'equivalente di 50mila euro). Poi si è trasferito in Croazia e ottenuto il permesso di soggiorno. Devono esser rimasti sorpresi i passeggeri che, dalla stazione di Lampugnano stavano per partire in direzione di Amsterdam. A un certo punto si sono ritrovati con l'autista portato via dalle forze dell'ordine senza alcuna spiegazione. Si è poi saputo successivamente che su Bello pendeva un ordine di cattura internazionale.

Di Eric Bello, 36 anni, si erano perse le tracce, almeno nel suo paese d'origine. Insieme ai soldi del colpo che due anni fa lo ha costretto a fuggire. La nuova vita da europeo non procedeva affatto male: accompagnava le persone da una città all'altra nella più totale impunità. Poi, un controllo da parte del commissariato Bonola volto a contrastare l'immigrazione clandestina. Ed ecco che emerge il mandato di cattura emesso da un tribunale regionale di Manila.

Ora Bello è a San Vittore in attesa di estradizione e rischia una condanna tra i dodici e i vent'anni nel suo paese. Per lui l'esperienza in Europa è stata come una specie di Erasmus e si sa, una volta partiti, nessuno vuole più tornare a casa. Soprattutto se il passaggio è così brusco, dalla libera Europa alle gattabuie filippine.