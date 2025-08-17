Chi è Bryan Josè Vera Siguenza, arrestato per aver accoltellato a morte il cognato a Milano

Si chiama Bryan Josè Vera Siguenza il 29enne arrestato dopo che la scorsa notte ha accoltellato a morte il cognato 32enne in piazzale Ferrara. L’uomo ha detto di aver agito per difendere la sorella da presunti maltrattamenti subiti da parte del compagno.

Si chiama Bryan Josè Vera Siguenza e ha 29 anni l'uomo che è stato fermato con l'accusa di avere ucciso a coltellate il cognato 32enne Jefferson Gabriel Garcia Jimenez la scorsa notte a Milano. Dietro all'omicidio ci sarebbero, secondo quanto ricostruito fino ad ora dai Carabinieri, motivi legati a tensioni familiari: Siguenza dice di aver aggredito Jimenez per difendere la sorella da presunti maltrattamenti subiti da parte del compagno. Il movente del presunto omicida, però, è ancora tutto da verificare.

L'accoltellamento è avvenuto nella notte tra sabato 16 e domenica 17 agosto, in piazzale Ferrara, nel quartiere Corvetto a Milano. Dopo aver ferito Jimenez con diverse coltellate, Siguenza l'ha lasciato agonizzante in strada ed è fuggito. Sul posto sono arrivati i soccorsi, che hanno trasferito d'urgenza il 32enne all'ospedale Niguarda di Milano. Lì l'uomo è morto poche ore dopo il ricovero a causa di uno shock traumatico provocato dalle numerose ferite.

Nel frattempo sul posto dell'accaduto sono arrivati i Carabinieri del Nucleo investigativo. Durante i rilievi, i militari hanno trovato l'arma del delitto e dai video delle telecamere della zona sono riusciti a risalire all'identità del presunto assassino. Con l'aiuto di alcuni testimoni sono quindi riusciti a rintracciarlo in un condominio poco distante, a 200 metri dal luogo dell'accoltellamento. Il corpo della vittima è stato portato all'obitorio in attesa dell'autopsia, mentre il 29enne è stato trasferito nel carcere di San Vittore a disposizione dell'autorità giudiziaria.