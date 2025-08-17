Accoltella e uccide il cognato a Milano, arrestato 29enne: “Volevo difendere mia sorella”

Foto di repertorio

Nelle scorse ore un 29enne è stato arrestato per l'omicidio del cognato in piazzale Ferrara, a Milano. L'uomo ha accoltellato il marito 32enne della sorella dopo una lite per motivi familiari. La vittima è stata portata in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano, dove è morto poco dopo il ricovero. Il presunto omicida, già noto alle forze dell'ordine per alcuni precedenti, è stato trovato poche ore più tardi a circa 200 metri dal luogo dell'accoltellamento e portato nel carcere di San Vittore. Ai carabinieri ha detto di aver tentato di difendere la sorella.

L'omicidio è avvenuto nella notte tra sabato 16 e domenica 17 agosto. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, il 29enne ha avuto con il cognato una discussione per motivi familiari e l'ha colpito con un coltello da cucina. L'uomo, raggiunto da diversi fendenti, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Il 32enne è morto poco dopo a causa di uno shock traumatico da plurime ferite da arma bianca.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo di Milano, che hanno effettuato tutti i rilievi per risalire all'identità del responsabile. Grazie ai video registrati dalle telecamere di videosorveglianza, hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto e trovato l'arma del delitto. Successivamente sono riusciti a rintracciare l'autore a circa 200 metri dal luogo dell'accoltellamento. Il corpo è stato portato presso l'obitorio comunale in attesa dell'autopsia disposta dall'autorità giudiziaria.