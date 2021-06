in foto: (Foto di repertorio)

Si è lanciato dal balcone del suo appartamento per sfuggire alle forze dell'ordine e ora rischia la vita. È quello che è successo a un uomo di 40 anni in via Clemente, tra i palazzi del quartiere Biancaneve, a Cerro Maggiore, alle porte di Milano. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, un uomo di 40 anni, pregiudicato, si è fatto prendere dal panico quando si è trovato davanti le forze dell'ordine: per evitare l'ennesima denuncia si è lanciato dal suo balcone provocandosi numerosi traumi in tutto il corpo. Ora lotta tra la vita e la morte in ospedale.

L'uomo era rimasto coinvolto nei giorni scorsi in un incidente

A cercare il 40enne era la polizia locale dopo aver ricevuto la segnalazione di un'auto rubata proprio nella via del pregiudicato. Quella stessa macchina era stata coinvolta in un incidente stradale: alcuni testimoni – come riporta Il Corriere della Sera – avevano visto l'auto lasciare a gran velocità il luogo dell'impatto per poi essere di nuovo individuata in via Clemente a Cerro Maggiore. Così gli agenti non hanno perso tempo e si sono presentati a casa, al quarto piano di uno di palazzi del quartiere Biancaneve. Qui hanno bussato alla porta, ma il 40enne, capendo forse che stavano indagando sull'incidente, non ha aperto alla polizia: al posto di andare verso la porta è uscito sul balcone e si è calato giù. L'uomo però ha dovuto fare i conti con l'altezza: il 40enne è precipitato da almeno cinque metri. Subito sono stati allertati i soccorsi: i medici e paramedici lo hanno poi trasportato in elisoccorso in codice rosso all'ospedale Sant'Anna di Como. Qui resta ricoverato in gravi condizioni a causa delle fratture al femore e ai traumi riportati ai polmoni riportati dalla caduta. Nelle prossime ore si saprà qualche informazione i più sulle condizioni di salute del 40enne.