Cerca minerali in una grotta ma viene travolto da un crollo: è morto il geologo Guastoni Geologo ed esperto speleologo, Alessandro Guastoni è morto mentre cercava minerali in una grotta. Fatale il crollo di una lastra rocciosa. È stato estratto dopo più di 4 ore di intervento.

A cura di Enrico Spaccini

Non era certo la prima volta che si calava in una grotta alla ricerca di minerali. Alessandro Guastoni era un geologo milanese ed esperto speleologo. Il crollo improvviso di una parete, però, lo ha ferito e bloccato all'interno di un cunicolo. Ci sono volute più di quattro ore di lavoro per poterlo estrarre da quella grotta di Colico, una frazione di Piona sul ramo lecchese del lago di Como. I medici, però, non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

L'allarme della moglie e l'arrivo dei soccorsi

L'allarme lo aveva lanciato la moglie del 56enne. Erano quasi le 20 di ieri sera, mercoledì 7 dicembre, e Guastoni non era ancora rientrato a casa a Mandello del Lario (in provincia di Lecco). Poco dopo i vigili del fuoco provenienti da Lecco e Morbegno erano fuori da quella grotta con squadre speleo fluviali, uomini del soccorso alpino, guardia di finanza e Soccorso Bellanese.

Là hanno potuto vedere come una lastra rocciosa si era staccata da una parete a poco più di un metro dall'ingresso in grotta. Due tecnici si sono calati in quel cunicolo e, utilizzando degli speciali cuscini pneumatici, sono riusciti a sollevare e spostare il blocco nonostante il peso notevole. Una volta portato fuori, non si è potuto far altro che constatare il decesso dello speleologo.

Il dottorato in Geoscienze e la passione per i minerali

Guastoni aveva 56 anni e si era laureato in Scienze geologiche all'Università di Milano con un dottorato di ricerca in Geoscienze. Era anche Conservatore di Mineralogia all'Università di Padova. Era uno speleologo esperto e sembra che fosse entrato nella grotta proprio per cercare minerali.