Frana una grotta e resta bloccato un geologo: soccorsi in corso Un geologo è rimasto bloccato in una grotta a causa di una frana: sul posto tante squadre di soccorso sono al lavoro per cercare di liberarlo.

A cura di Giorgia Venturini

Squadre di soccorso sono al lavoro a Colico, in frazione Olgiasca, per cercare di liberare un geologo rimasto incastrato in una grotta a causa di una frana. Come riporta Lecco Today, sul posto ci sono i tecnici del Soccorso alpino e Speleologico della Stazione di Dervio. Così come le squadre della Guardia di Finanza, del Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviali) e Usar (Urban search and rescue) dei Vigili del Fuoco.