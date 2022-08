Cerca di vendere gli orologi da 200mila euro del padre a due sconosciuti: rapinato 20enne Un ventenne milanese ha cercato di vendere cinque orologi di lusso del padre dal valore di 200mila euro a due sconosciuti, ma alla fine durante l’incontro è stato derubato.

A cura di Giorgia Venturini

Pensava di riuscire a vendere cinque orologi di lusso del padre per una cifra di 200mila euro a due sconosciuti, ma alla fine durante l'incontro è stato derubato. Tutto è successo nella serata di domenica 14 agosto in via Ettore Ponti, zona Barona, a Milano. Qui era fissato l'appuntamento: la vittima, un ventenne milanese, doveva incontrare due persone di etnia sinti che aveva incontrato qualche giorno fa in un bar. Con loro si era messo d'accordo di vendere i cinque orologi di lusso del padre, che non è ancora chiaro se era all'oscuro di tutto o sapeva dell'incontro. Alla fine il 20enne però non poteva immaginarsi quello che è poi accaduto.

Cinque orologi di lusso del padre

Il ragazzo si è presentato all'appuntamento con un borsello contenente 2 Rolex Daytona Submariner, 1 Rolex Daytona in acciaio e ceramica e 1 Audemars Piguet. Ma quando si è presentato per consegnarli e per ritirare il denaro è stato scippato: i due uomini infatti gli hanno strappato il borsello e sono corsi via. Il giovane ha chiamato il 112 e ha raccontato quanto accaduto. Ora le forze dell'ordine sono alla ricerca dei due rapinatori, ma non è facile risalire alla loro identità.

Rapinato anche un turista brasiliano

Solo il mese scorso stessa sorte è toccata a un turista brasiliano di 61 anni essere rapinato mentre passeggiava nei pressi del Castello Sforzesco in via San Giovanni sul Muro. Il suo Patek Philippe (valore 70mila euro) non è passato inosservato a una piccola banda di ladri. Uno dei malviventi l'ha spintonato per finta, il secondo gli ha strappato l'orologio di dosso e il terzo ha preso il bottino, per poi scomparire tra la folla del centro fuggendo alla velocità della luce.