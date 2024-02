Cerca di spegnere il divano che sta andando a fuoco in casa: 49enne gravemente ustionato Il divano letto ha preso fuoco in un’abitazione di Gropello (Pavia) e le fiamme hanno avvolto gli altri mobili della stanza. Il padrone di casa, un 49enne, ha provato a spegnerle ma è rimasto gravemente ferito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I vigili del fuoco a Gropello

Un 49enne è rimasto ustionato alle mani e al volto in seguito a un incendio scoppiato in casa sua a Gropello Cairoli (in provincia di Pavia) pochi minuti prima delle 16 di oggi, 3 febbraio. Le fiamme sarebbero partite da un divano letto e in pochi istanti hanno avvolto i mobili e il resto della stanza. L'uomo, che qualche anno fa ha subito l'amputazione di una gamba a causa di un incidente in moto, sarebbe rientrato nell'abitazione per spegnere il rogo rimanendo gravemente ferito.

La sede centrale di Pavia dei vigili del fuoco ha inviato sul posto diverse squadre, insieme ad altre due provenienti dai distaccamenti dei volontari di Garlasco e Mortara. L'intervento è durato in tutto circa quattro ore. Nell'abitazione coinvolta nell'incendio, infatti, c'erano numerosi oggetti accatastati come biciclette e vecchi motorini. Il 49enne, appassionato di motori, li aveva accatastati nel garage.

Sarebbe stata proprio la presenza di quantità ingente di gomma a rendere più complesse le operazioni dei vigili del fuoco. All'arrivo dei sanitari del 118, il proprietario di casa era in stato confusionale. Il 49enne aveva riportato ustioni al volto e alle mani e, rimasto anche intossicato dal fumo e dalla fuliggine, è stato trasportato con l'elisoccorso decollato da Alessandria all'ospedale Niguarda in prognosi riservata.

Leggi anche Molesta per due anni la figlia 15enne di suoi amici: arrestato

L'abitazione coinvolta nell'incendio si affaccia sulla ex statale dei Cairoli. Durante le operazioni dei vigili del fuoco, il traffico ha subito pesanti rallentamenti e si sono formate lunghe code che i residenti del posto hanno filmato e condiviso nei vari gruppi social locali. Il 49enne proprietario di casa è una persona conosciuta in zona e sul luogo dell'incendio sono arrivati anche la sindaca di Gropello, Olga Bergamaschi, e il consigliere alla Sicurezza, Luigi Orlandi.