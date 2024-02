Villetta prende fuoco all’alba a Carimate: gravissimo un uomo, si cerca ancora una donna Un uomo è stato potato in codice rosso in ospedale perché rimasto coinvolto in un rogo scoppiato all’interno della sua villetta a Carimate, in provincia di Como. Risulta dispersa una donna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Paura all'alba di oggi lunedì 19 febbraio in una villetta a Carimate, in provincia di Como. Una villetta in via del Cavalluccio ha preso fuoco. Cosa sia successo è ancora tutto da chiarire. Al momento però si sa con certezza che un uomo di 92 anni è stato trasportato in gravissime condizioni in ospedale mentre una donna risulta ancora dispersa. Subito sono intervenuto i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri.