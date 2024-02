Incendia l’appartamento della madre dando fuoco ai mobili della camera da letto: 39enne arrestato I carabinieri hanno arrestato un 39enne di Broni (Pavia) perché ha dato fuoco alla casa della madre. L’uomo è stato trovato in possesso di accendini e bombolette di gas. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Un 39enne è stato arrestato nel pomeriggio di ieri, giovedì 8 febbraio, per aver incendiato la casa della madre a Broni, in provincia di Pavia. I carabinieri intervenuti dopo la segnalazione di un incendio lo hanno trovato in possesso di accendini e bombolette di gas che aveva appena usato per dare fuoco ai mobili che aveva accatastato nella camera da letto. Il 39enne, residente in zona, ora si trova nelle camere sicurezza dei carabinieri della Compagnia di Stradella in attesa del processo per direttissima.

L'incendio partito dalla camera da letto

Secondo quanto riferito dai militari, nel pomeriggio dell'8 febbraio è arrivata la segnalazione di un incendio in un'abitazione di Broni, nel Pavese. Sul posto è stato individuato subito un 39enne che aveva con sé accendini e bombolette. Le fiamme erano partite da mobili e vestiti che aveva accatastato nella camera da letto.

I vigili del fuoco di Broni sono riusciti a spegnere il rogo in poco tempo, evitando che si propagasse per tutto l'appartamento. La casa è stata dichiarata inagibile ed è risultata essere di proprietà della madre dell'arrestato. La donna, anziana, è ricoverata dallo scorso dicembre in una struttura sanitaria della provincia.

Non sono note le motivazioni del 39enne

Il 39enne, residente in città, pregiudicato e con problemi di dipendenza a sostanze stupefacenti, è stato poi trasportato dai carabinieri nelle camere sicurezza della Compagnia di Stradella. Non è ancora chiaro perché abbia deciso di dare fuoco alla casa della madre, ma nelle prossime ore sarà sottoposto a processo con rito direttissimo.