Cerca di attraversare il confine con la Svizzera con 26mila euro negli stivali: arrestato Un frontaliere è stato arrestato dopo aver cercato di attraversare il confine Italia-Svizzera con 26mila euro in contanti nascosti nei bagagli e negli stivali. L'uomo risultava anche aver evaso il fisco italiano per oltre mezzo milione di euro.

Un frontaliere ha tentato di attraversare il confine tra l'Italia e la Svizzera senza aver dichiarato 26mila euro in contanti, nascosti nei bagagli e negli stivali. L'uomo, che risultava anche aver evaso le tasse in Italia per oltre mezzo milione di euro, è stato fermato e arrestato dalla guardia di Finanza di Gaggiolo, frazione di Cantello, in provincia di Varese.

Dopo essere stato fermato al confine, l'uomo ha dichiarato alle Fiamme Gialle di avere con sé 8mila euro, una somma al di sotto del limite di 10mila euro oltre il quale è obbligatoria la dichiarazione. Non convinti della sua versione, i militari hanno fatto ulteriori controlli e hanno scoperto che il frontaliere aveva in realtà 26mila euro non dichiarati, nascosti nelle valigie e in parte (12mila euro) in uno stivaletto da motociclista all'interno di uno zaino.

L'uomo aveva con sé anche documenti falsi ed è risultato essere, secondo gli inquirenti, un evasore totale. Il suo debito con l'erario italiano ammonta a 530mila euro. Su di lui pendeva un ordine di carcerazione a causa di una vecchia condanna a un anno e tre mesi ancora da scontare. L'uomo era stato titolare di una società di commercio di autoveicoli, che aveva chiuso senza versare nessuna imposta.

Il frontaliere è stato portato nel carcere di Varese per scontare le pene pendenti ed è stato denunciato dalla Procura per sottrazione fraudolenta, mentre i contanti sono stati sequestrati.