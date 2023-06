Centauro cade dalla moto e sbatte la testa: morto sul colpo Un uomo di 52 anni è morto a causa di un incidente stradale: è successo a Manerbio. Il 52enne ha perso il controllo della sua moto.

A cura di Ilaria Quattrone

Morto in incidente stradale (Immagine di repertorio)

Incidente stradale a Manerbio, in provincia di Brescia. Nella giornata di oggi, domenica 25 agosto, un motociclista è caduto dal suo mezzo sulla strada provinciale 45. L'impatto è stato molto violento. Nonostante i tentativi degli operatori del 118 di rianimarlo, per lui non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. I carabinieri hanno svolto i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

L'uomo potrebbe aver sbattuto la testa sull'asfalto

L'incidente sarebbe avvenuto alcuni minuti prima di mezzogiorno. Il centauro, un uomo di 52 anni, è caduto a terra. Probabilmente ha sbattuto la testa sull'asfalto. Alcuni automobilisti lo hanno visto e hanno deciso di chiamare il 118. La centrale operativa dell'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha così inviato sul posto i medici e i paramedici.

I carabinieri stanno cercando di capire cosa possa essere successo

Gli operatori sono arrivati con due ambulanze e un'automedica. Hanno provato in tutti i modi di rianimarlo, ma ormai era troppo tardi. Non hanno quindi potuto far altro che dichiararne il decesso. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Verolanuova.

I militari hanno svolto i rilievi per capire cosa possa essere successo. Si cercherà di capire se si sia trattato di un malore o se semplicemente se si sia trattato di una manovra azzardata che potrebbe aver fatto perdere il controllo della moto.